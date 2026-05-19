Белые цветы и улыбка: как выглядит могила «девочки-войны» Ксении Добромиловой

Блогер Андрей Флор разместил в социальных сетях видео с могилой фотографа и блогера Ксении Добромиловой, главной героини клипа HammAli & Navai «Девочка-война». Захоронение на Токаревском кладбище утопает в белых цветах.

На опубликованных кадрах видно, что захоронение усыпано белыми цветами, прикреплен красивый венок с надписью «От друзей». У креста стоит портретное фото Добромиловой. «Девочка-война» широко улыбается.

Добромилова трагически погибла под колесами байка 5 мая. За несколько часов до аварии она объявила в соцсетях о намерении устроить «мотоохоту» в центре Москвы и опубликовала адрес. Обычно байкеры проезжали мимо фотографа, а она успевала сделать несколько эффектных снимков.

Как правило, Ксения стояла на островке безопасности. Но иногда, чтобы получить более интересный кадр, она выбегала на проезжую часть. Так произошло и в этот раз.

Девушка не рассчитала дистанцию и оказалась слишком близко к байкеру. Мотоциклист ехал на одном колесе и не успел среагировать. Он врезался в Ксению. От удара ее отбросило на 5 метров, а сам байкер пролетел еще 15. В настоящее время мужчина арестован, ему грозит до 15 лет колонии.

