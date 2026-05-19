«Любой мужик может д***** на наших детей?»: пьяный уралец мастурбировал на улице

Пьяный мужчина подошел к детям на улице и начал мастурбировать при них. Когда очевидица пожаловалась на это старшему по дому, тот ответил, что «в этом нет ничего такого», сообщает E1.RU .

17 мая шатающийся извращенец подошел к мальчикам, которые гуляли возле дома на улице Начдива Онуфриева. Он попросил у одного из ребят мел, а затем расстегнул свою ширинку и залез туда рукой. При этом он призывал мальчиков «не кричать и не орать».

В моменте мужчина заметил камеру видеонаблюдения. Извращенец не испугался ее и продолжил свои действия. Мимо проходила женщина, она стала случайной свидетельницей происшествия. Сначала жительница не поверила, решив, что ей показалось. Но затем она попросила старшего по дому показать записи с камер.

«Старший по дому ответил, что в этом нет ничего такого, не увидел никаких домогательств. То есть любой мужик может д****** на наших детей?» — возмутилась женщина.

Жительница уточнила, что мужчина, который был снят на видео, живет с ней в одном подъезде. Она обратилась в полицию. Правоохранители уже устанавливают личность извращенца.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.