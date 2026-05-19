Потребительские кредиты в 2026: ставки снижаются, но одобряют лишь 20% заемщиков

Банки вслед за ЦБ начали постепенно снижать ставки по потребительским кредитам, однако до реального «ставкопада» еще далеко. Одобрение получает лишь каждый пятый заемщик, а спрос на кредиты пока не вернулся к прошлогодним показателям. О трендах рынка, оптимальной ставке и о том, когда ждать настоящего оживления, РИАМО рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Ставки по кредитам наличными: до 30,2% короткие, до 19,1% долгосрочные

Следом за ЦБ, который в 2026 году плавно сокращает ключевую ставку, банки в марте–апреле постепенно пересматривали проценты по потребительским кредитам в сторону уменьшения. Однако динамика снижения к маю пока не слишком впечатляет заемщиков, отмечает эксперт.

По данным аналитики ЦБ, ставки наиболее востребованных кредитов наличными продолжали расти вплоть до начала весны. Короткие ссуды в среднем подорожали до 30,2%, долгосрочные — до 19,1%. Так банки реагировали на сдержанную риторику регулятора о темпах смягчения денежно-кредитной политики и рост неопределенности в экономике. Кстати, кредитные карты продолжали дорожать: их полная стоимость в марте достигла 54,3% — это максимум за последние годы (год назад было 46,7%).

Апрельский перелом: кредиты подешевели на 0,5–1%

На горизонте кредитного рынка все увереннее «маячит» дальнейшее снижение ставки ЦБ. Поэтому финансовый маркетплейс «Выберу.ру» в апреле зафиксировал перелом растущего тренда. Потребительские кредиты подешевели примерно на 0,5–1%, а средние ставки у банков — лидеров майского исследования — начинаются от 17% до 23%.

Все больше банков стимулируют клиентов минимальными рекламными процентами — от 7% до 9,9% у некоторых продуктов. Но важно понимать: такие ставки, которые ниже ключевой (с 27 апреля 2026 года она равна 14,5%), доступны лишь в рамках акций. Например, при покупке страховки, дополнительной комиссии или выполнении других требований кредитора, предупреждает Андриевская.

Оптимальная ставка мая 2026: ориентир — 18,5% для заемщика

Итоговый процент по кредиту для каждого клиента назначается индивидуально. Поэтому тем, кто планирует обратиться за потребительским кредитом на срок до 5–7 лет в мае 2026 года, эксперт советует ориентироваться на базовую ставку для среднестатистического заемщика — примерно 18,5%. В условиях текущего рынка она считается оптимальной.

У лидеров майского рейтинга «Выберу.ру» максимальные сроки кредитования — 7 лет. Удлинение срока позволяет делать ежемесячный платеж меньше, а значит, и финансовая нагрузка снижается. Правда, переплата по процентам в этом случае окажется немного выше.

Рефинансирование кредита: выгодно при разнице от 2–3%

В дальнейшем, когда ставки потребительских кредитов «просядут» ощутимее, заемщики вполне смогут рефинансировать долг. По оценкам «Выберу.ру», перекредитование оправдано, если ставка нового кредита минимум на 2–3% ниже «старой».

Уже в мае ряд заемщиков, оформлявших ссуды по прошлогодним запредельным ставкам (27–30%), активно ищут способы сэкономить. Тем более что сейчас ставки рефинансирования ощутимо опустились.

Прогноз на второе полугодие 2026: ставки могут упасть до 15–17%

«Глядя на майские ставки кредитов наличными, можно сказать: оттепель на розничном кредитном рынке откладывается на второе полугодие. Для тех, кто планирует расходы с кредитным плечом, текущий уровень все еще высок. Поэтому часть платежеспособных потребителей с хорошей кредитной историей предпочитают держать паузу и дожидаются настоящего «ставкопада» к концу 2026 года», — комментирует Андриевская.

Средний показатель ключевой ставки по прогнозам ЦБ уменьшится до 14–14,5%. Можно рассчитывать, что во второй половине года «ключ открутят» до примерно 12%. Тогда кредиты наличными вполне могут подешеветь до 15–17%, и рынок начнет разогреваться., считает аналитик

Одобрение кредита в 2026: только 20% заявок проходят из-за ПДН

Еще один тренд майского кредитного рынка — жесткие регуляторные ограничения ЦБ на выдачу ссуд закредитованным клиентам. Вкупе с медленно снижающимися ставками они сохраняют режим «заморозков»: людям с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50%+ банки просто не одобряют кредиты.

По оценкам «Выберу.ру», этой весной проходят «сито» банковского отбора лишь каждый пятый из обратившихся за потребительским кредитом, тогда как годом ранее банки одобряли примерно каждую четвертую заявку.

Прогноз до конца 2026: рынок заемщика не раньше 2027 года

В ближайший квартал люди вряд ли рискнут «входить» в кредиты даже с перспективой рефинансирования. Спрос в сегменте потребительского кредитования продолжит стагнировать как минимум до конца II квартала, а скорее, и далее. Нет явных предпосылок ни для резкого снижения ставок, ни для смягчения жесткой политики ЦБ в отношении закредитованных клиентов.

Похожие тренды наблюдаются и в других ключевых сегментах кредитного рынка.

«Вплоть до конца 2026 года розничное банковское кредитование вряд ли станет рынком заемщика. Ставки продолжат сокращаться, но динамика их «торможения» будет медленнее, чем хотелось бы людям, которые уже два года как поменяли финансовую модель с потребления на сбережения. За кредитами продолжат обращаться в основном клиенты, которым срочно нужны деньги в неотложной жизненной ситуации. А плановое кредитование — на покупку квартиры, машины или крупных вещей — вероятно, вернется не раньше 2027 года и только при благоприятном экономическом сценарии», — резюмировала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Итог для заемщиков: кредиты в 2026 году

Что это все значит для обычного россиянина, которому нужны деньги?

Если кредит нужен срочно — берите сейчас, но ориентируйтесь на ставку 18,5% и будьте готовы к тому, что шанс одобрения не выше 20%. Имейте запасной план.

Если можете подождать — ждите конца 2026 года. Во втором полугодии ставки могут упасть до 15–17%, а рынок начнет оживать. Но массового «ставкопада» не случится.

Рефинансирование станет вашим лучшим другом. Те, кто брал кредиты в 2025 году под 27–30%, уже сейчас могут экономить. Проверьте разницу: если новый кредит дешевле старого на 2–3% — перекредитовывайтесь.

Плановые крупные покупки (квартира, машина) лучше отложить до 2027 года. Рынок заемщика — с низкими ставками и лояльными условиями — не наступит раньше.

Главное: сберегательная модель, к которой россияне привыкли за последние два года, остается актуальной как минимум до конца 2026 года. Кредиты — для неотложных нужд, а не для «жизни в долг». И всегда сравнивайте условия: сегодня разница в 2–3% по ставке — это десятки тысяч рублей переплаты.