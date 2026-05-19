«Мозг очень мал»: Медведев ответил на предложение захватить Калининград

Дмитрий Медведев обрушился с критикой на эстонских и литовских чиновников

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале недавние высказывания официальных лиц из Эстонии и Литвы по поводу захвата Калининграда. Чиновник связал их резкую риторику с попытками искусственного повышения собственного авторитета на международной арене.

Поводом для реакции послужили заявления министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны. Он высказался против начала переговоров с Москвой до достижения Киевом успехов на фронте.

Также внимание Медведева привлекли слова советника президента Литвы Кястутиса Будриса. Тот предложил продемонстрировать силу в отношении России и прорваться в Калининград.

«Моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», — написал заместитель председателя Совбеза РФ.

Медведев назвал подобные призывы безответственными и оторванными от реальности. В качестве альтернативного шага зампред Совбеза иронично предложил прибалтийским республикам инициировать применение статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной безопасности НАТО против Украины из-за пролета киевских беспилотников над Прибалтикой.

