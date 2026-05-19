Росгвардия отработала задержание нарушителя в музее Подмосковья

Тактико-специальные учения прошли в Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике в Можайском округе. Сотрудники вневедомственной охраны отработали действия при угрозе персоналу и посетителям, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

По легенде учений агрессивно настроенный мужчина начал угрожать сотрудникам музея и представителям службы безопасности. После срабатывания тревожной сигнализации сигнал поступил на пульт централизованной охраны.

Экипаж Росгвардии оперативно прибыл на объект. Сотрудники осмотрели прилегающую территорию, перекрыли возможные пути отхода и задержали условного нарушителя.

В ведомстве отметили, что учения подтвердили высокий уровень подготовки личного состава и готовность к оперативному реагированию на сигналы тревоги. Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления на постоянной основе обеспечивают безопасность около тысячи объектов культуры и исторического наследия, включая музей-усадьбу «Архангельское», музей-заповедник «Абрамцево», музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» и музей-заповедник «Горки Ленинские».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.