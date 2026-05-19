Водители из Подмосковья выступят на конкурсе в Петербурге

Водители Мострансавто представят Подмосковье на XXVIII Международном конкурсе профессионального мастерства, который пройдет 21 мая в Санкт-Петербурге. Сотрудники предприятия выступят в личном зачете и примут участие в параде ретротехники 23 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Конкурс состоится в автобусном парке СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и объединит водителей из регионов России и зарубежных стран. Московскую область представят сотрудники Мострансавто: Алексей Бараников из МАП №1 Люберец, Дмитрий Шаров из МАП №11 Балашихи и Артем Быстриков из МАП №8 Химок. Все они имеют опыт участия в профессиональных соревнованиях и становились призерами отраслевых конкурсов.

Участникам предстоит пройти теоретические и практические испытания. Водители подтвердят знание правил дорожного движения, а затем продемонстрируют навыки управления автобусом на специальной трассе. В этом году представители Подмосковья выступят на автобусах большого и особо большого класса, а также впервые — на электробусах.

Практическая часть включает элементы «круг», «бокс», «стоянка», «тоннельные ворота», «змейка», «колея», «эстафета», «остановка» и «стоп». Ряд заданий выполняется задним ходом, поэтому важны точность и скорость прохождения дистанции.

Кроме того, 23 мая в рамках VII Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» пройдет парад ретротехники. Мострансавто впервые примет в нем участие и представит отреставрированный автобус ЗИЛ-158, сохранившийся в автопарке предприятия с советских времен. Итоги конкурса подведут в этот же день на Манежной площади Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.