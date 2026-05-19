Православный фестиваль в Подольске: диалог поколений, творчество и поиск ответов

17 мая программа, которая подарила гостям светлые эмоции и возможности для творчества, прошла в Молодежном центре «Территория Будущего» города Подольска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Первую часть фестиваля посвятили мастер-классам, где молодежь приняла участие в изготовлении свечей, росписи глиняной посуды и создании декоративных ангелочков. Увлекательные занятия провели педагоги центра и ребята из социально-театрального проекта «Сцена перемен».

Особое событие — встреча с отцом Антонием, который в формате открытого диалога ответил на актуальные вопросы молодежи. Ребят интересовали темы поиска смысла жизни, предназначения, основ православной веры, а также правила поведения в храме. Диалог получился живым и искренним, молодые люди получили ответы на волнующие вопросы.

Вторая часть фестиваля — музыкальная. Концертную программу посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне — здесь выступили коллективы Молодежного центра, юные солисты Академии эстрадного вокала Саши Колчака, а также участники молодежного театрального коллектива «Понедельник» ДК им. Лепсе. Зрители увидели миниатюры, вокальные и танцевальные номера.

«Мы ставили цель создать светлый праздник, где молодежь могла бы показать свое творчество, пообщаться, задать волнующие вопросы, получить на них ответы. Здесь собрались разные поколения, от самых маленьких до взрослых, чтобы каждый почувствовал себя частью большого и дружного сообщества», — поделилась заместитель директора Молодежного центра Татьяна Пискунова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.