Хотела стать министром туризма: кто организовал смертельную поездку на Байкал

35-летняя владелица туроператора «Кристальный Байкал», которая организовала смертельную поездку на озеро, несколько лет назад выдвигала свою кандидатуру на пост министра туризма Бурятии, сообщает SHOT .

Туристы приобрели путевку на прогулку по озеру на катере «Хивус Пантом». Судно принадлежит фирме «Кристальный Байкал».

Ее владелица занимается туризмом уже 10 лет, бизнес ведет единолично. В регионе компания занимала 12 место по объему выручки среди турфирм в прошлом году.

Несколько лет назад женщина выдвигала свою кандидатуру на пост депутата и даже министра туризма, но не прошла. Ее супруг — глава муниципального образования «Туркинское». Пара воспитывает троих детей.

Судно перевернулось в 30 метрах от берега рядом со скалой Черепаха. У некоторых людей диагностировали переохлаждение. Удалось спасти в том числе 14-летнего подростка.

По предварительным данным, погибли 5 человек. Их тела сейчас ищут. Причиной трагедии мог стать перегруз. Катер рассчитан на 10 человек, но на борту было больше.

