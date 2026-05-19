Хотела стать министром туризма: кто организовал смертельную поездку на Байкал
35-летняя владелица туроператора «Кристальный Байкал», которая организовала смертельную поездку на озеро, несколько лет назад выдвигала свою кандидатуру на пост министра туризма Бурятии, сообщает SHOT.
Туристы приобрели путевку на прогулку по озеру на катере «Хивус Пантом». Судно принадлежит фирме «Кристальный Байкал».
Ее владелица занимается туризмом уже 10 лет, бизнес ведет единолично. В регионе компания занимала 12 место по объему выручки среди турфирм в прошлом году.
Несколько лет назад женщина выдвигала свою кандидатуру на пост депутата и даже министра туризма, но не прошла. Ее супруг — глава муниципального образования «Туркинское». Пара воспитывает троих детей.
Судно перевернулось в 30 метрах от берега рядом со скалой Черепаха. У некоторых людей диагностировали переохлаждение. Удалось спасти в том числе 14-летнего подростка.
По предварительным данным, погибли 5 человек. Их тела сейчас ищут. Причиной трагедии мог стать перегруз. Катер рассчитан на 10 человек, но на борту было больше.
