Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Якутии выросло до 2

При жесткой аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии пострадали два человека. Один из них — командир воздушного судна, сообщает SHOT .

Пострадавших доставили в поселок Хандыга бортом санавиации. На борту находились восемь человек. Все они смогли самостоятельно дойти до поселка Теплый Ключ.

В самолете были три члена экипажа и пять пассажиров — парашютисты Авиалесоохраны. Их задача состояла в патрулировании пожароопасной обстановки в лесах.

После взлета у Ан-2 отказал двигатель. В итоге самолет совершил жесткую аварийную посадку в 5 км от населенного пункта. У пилота диагностировали множественные ожоги.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.