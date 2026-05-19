Бывший офицер СБУ Василий Прозоров заявил, что в биолабораториях на Украине разрабатывали генно-избирательное оружие и работали со штаммами опасных заболеваний, сообщает RT .

По словам Прозорова, после визита Барака Обамы в Киев в 2005 году был подписан договор о сотрудничестве в сфере биологической безопасности. Он утверждает, что в 2016–2017 годах лично видел документы о работе на Украине медицинских объектов, фактически неподконтрольных киевским властям. Доступ туда был ограничен.

Экс-офицер СБУ заявил, что лаборатории действовали под эгидой Минобороны США. Там, по его словам, велись исследования штаммов особо опасных заболеваний и работы, связанные с бактериологическим оружием.

«Носителей восточнославянского генетического кода», — сказал Прозоров, описывая объекты исследований.

Он добавил, что к испытаниям привлекались добровольцы, в том числе военнослужащие ВСУ. При Викторе Януковиче работу лабораторий заморозили после выводов комиссии о рисках для нацбезопасности, однако после «майдана» деятельность возобновилась.

Прозоров также заявил, что и. о. министра здравоохранения Украины в 2016–2019 годах Ульяна Супрун лоббировала интересы американских фармкомпаний. После начала СВО, по его данным, лаборатории свернули работу на Украине и перевели в другие страны, включая Прибалтику.

