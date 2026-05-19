В Ленинском округе усилен контроль за пожарной обстановкой в условиях особого режима

В связи с установлением в Московской области высокого класса пожарной опасности и действием особого противопожарного режима в Ленинском городском округе усилены меры по контролю за пожарной обстановкой. В ежедневных межведомственных рейдах задействованы до 15 человек и 5 единиц техники — сотрудники ГАУ МО «Мособллес», представители госпожнадзора, Ленинского пожарно-спасательного гарнизона, УМВД, казачества и добровольных дружин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Мы подошли к пожароопасному сезону ответственно и заблаговременно. Все службы переведены на усиленный режим работы, маршруты патрулирования согласованы, техника находится в полной готовности к оперативному выезду. Особый противопожарный режим — это вынужденная, но необходимая мера, направленная на защиту жизни и здоровья наших жителей, а также на сохранение лесных массивов округа», — подчеркнул начальник управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Ленинского округа Александр Суровцев.

Для ликвидации природных пожаров на ранней стадии в муниципалитете подготовлена группировка сил и средств, включающая 19 человек и 8 единиц техники. В этот перечень входят четыре пожарные автоцистерны Ленинского пожарно-спасательного гарнизона, а также специализированная техника муниципальных учреждений — тракторы с емкостями для воды и поливомоечные машины. Кроме того, вокруг населенных пунктов округа созданы минерализованные полосы для защиты от перехода природных пожаров. Их общая протяженность составляет 25,8 километра.

В условиях особого режима жителям категорически запрещено разводить открытый огонь, использовать мангалы в лесах и на прилегающих территориях, бросать горящие спички, окурки или стеклянные бутылки, а также проводить пал сухой травы. За несоблюдение этих правил предусмотрены серьезные административные штрафы: для граждан сумма взыскания составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — до 80 тысяч, а для юридических лиц ответственность может достигать 800 тысяч рублей.

При обнаружении любого возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб — 112.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.