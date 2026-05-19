Ан-2 с 8 людьми совершил аварийную посадку в глухой тайге Якутии

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Республике Саха (Якутии). В нем были восемь человек, они выжили, сообщает SHOT .

Ан-2 вылетел из населенного пункта Теплый Ключ. Однако затем развернулся и начал возвращаться на аэродром вылета.

Во время движения с самолетом исчезла связь. В дальнейшем экипаж отправил координаты самолета и рассказал, что совершена аварийная посадка в лесу.

Пассажиры сами покинули борт. Они пошли к Теплому Ключу. К месту происшествия отправлены сотрудники МЧС.

