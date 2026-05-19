Кабину смяло: в Звенигороде водителя из грузовика вытаскивали с бензорезом
Фото - © ГКУ МО "Мособлпожспас"
Грузовик Hyundai въехал в опору уличного освещения в Звенигороде. Затем автомобиль завалился на бок, из него начала литься техническая жидкость, сообщает «Мособлпожспас».
Водитель был заблокирован в кабине. Сотрудники 318-й пожарно-спасательной части приехали на место ДТП.
Сначала они отключили аккумулятор, чтобы исключить пожар. Затем слили остатки технической жидкости. Топливо убрали с дороги.
Затем спасатели открыли крышу фургона с использованием бензореза и гидравлических ножниц. Так они добрались до зажатого в авто водителя.
Сотрудники «Мособлпожспаса» переложили мужчину на щит, достали и передали врачам. У пострадавшего, предположительно, были сломаны обе ноги. Его увезли в больницу.
Судя по фото, грузовик получил сильные повреждения. Кабину сильно смяло.
