Кабину смяло: в Звенигороде водителя из грузовика вытаскивали с бензорезом

сегодня в 10:12

Грузовик протаранил опору и перевернулся в Звенигороде

Грузовик Hyundai въехал в опору уличного освещения в Звенигороде. Затем автомобиль завалился на бок, из него начала литься техническая жидкость, сообщает «Мособлпожспас».

Водитель был заблокирован в кабине. Сотрудники 318-й пожарно-спасательной части приехали на место ДТП.

Сначала они отключили аккумулятор, чтобы исключить пожар. Затем слили остатки технической жидкости. Топливо убрали с дороги.

Затем спасатели открыли крышу фургона с использованием бензореза и гидравлических ножниц. Так они добрались до зажатого в авто водителя.

Сотрудники «Мособлпожспаса» переложили мужчину на щит, достали и передали врачам. У пострадавшего, предположительно, были сломаны обе ноги. Его увезли в больницу.

Судя по фото, грузовик получил сильные повреждения. Кабину сильно смяло.

