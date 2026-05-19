Эксперт: система безопасности МАКС выходит за рамки базового сквозного шифрования

сегодня в 10:30

Система безопасности МАКС выходит далеко за рамки базового сквозного шифрования. Здесь реализован многоуровневый криптографический контейнер, защищающий локальную базу данных на устройстве с помощью аппаратных ключей. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

Инструменты борьбы со спамом построены на машинном обучении с локальной обработкой графов связей.

По словам эксперта, нейросеть анализирует паттерны поведения отправителей, отсекая фишинг и массовые рассылки еще на этапе маршрутизации, до того, как сервер отправит push-уведомление.

«Функция самоуничтожающихся сообщений работает на низком уровне памяти, гарантированно затирая сектора флеш-накопителя, что исключает возможность восстановления данных даже с помощью специализированного криминалистического софта», — сказал эксперт.

