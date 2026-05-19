Доллар по 50 обанкротит РФ? Экономику ждет крах в случае укрепления рубля

Резкое повышение ключевой ставки Центробанка маловероятно, так как регулятор стремится избегать шоковых сценариев. В то же время текущее укрепление рубля идет вразрез с экономическими интересами страны и создает риски для стабильности системы, заявил в разговоре с « НСН » экономист Евгений Змиев, прокомментировав снижение официального курса доллара до 72,35 рубля и евро до 84,07 рубля.

По словам эксперта, российский валютный рынок оказался оторван от экономических законов и потребностей бюджета. В условиях управляемого курса сильный рубль снижает рентабельность экспорта, что негативно сказывается на отраслях, теряющих доходы и сокращающих налоговые выплаты.

Змиев подчеркнул, что падение курса доллара до уровня 40–50 рублей может привести к банкротству как экспортеров, так и внутренних производителей. Их продукция станет неконкурентоспособной по сравнению с подешевевшим импортом. Это также спровоцирует рост дефицита бюджета и масштабный кризис в экономике.

Для обеспечения стабильности и роста производства, по мнению Змиева, регулятору следовало направить усилия на девальвацию рубля в сторону 90–120 рублей за доллар. Такой подход позволил бы экспортерам получать более высокую прибыль, увеличил бы поступления в федеральный бюджет и стимулировал развитие внутреннего рынка.

Экономист считает, что полученные доходы помогли бы компенсировать потери социально незащищенных слоев населения за счет повышения пенсий и пособий. При этом высокая норма прибыли нивелировала бы негативный эффект от размера ключевой ставки ЦБ.

