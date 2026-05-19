Подорвали дрон в воинской части: ФСБ задержала 2 диверсантов СБУ под Воронежем

Два иностранца взорвали беспилотник в воинской части под Воронежем

Федеральная служба безопасности пресекла противоправную деятельность двух граждан ближнего зарубежья, действовавших по заданию украинских спецслужб в Воронежской области. Задержанные мужчины 1982 и 1988 годов рождения обвиняются в подготовке и совершении диверсии на объекте Министерства обороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Иностранцы были завербованы представителем Службы безопасности Украины. На первом этапе они выполняли подготовительные задания кураторов. Злоумышленники закупали сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, и проверяли уровень сигнала мобильной связи на конкретных участках местности.

После этого злоумышленники достали из тайника оснащенные взрывчаткой FPV-дроны. Они активировали один из беспилотников и совершили его подрыв на территории местной воинской части.

Вскоре после атаки диверсанты были выслежены и задержаны сотрудниками органов безопасности. Суд вынес решение об их аресте.

Следственный отдел УФСБ России по Воронежской области возбудил в отношении задержанных уголовные дела по статьям об оказании помощи противнику в деятельности против безопасности Российской Федерации, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору на объекте ВС РФ.

В Сети опубликовано видео от ЦОС ФСБ с задержанием двух иностранцев. На кадрах силовики подъехали на минивэне к легковому авто. Около него стояли возможные правонарушители. Их заставили поднять руки и жестко задержали, увели в машину. Также на записи запечатлен беспилотник и схрон.

