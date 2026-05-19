Нарезают круги над Ладогой: самолеты из Узбекистана не могут сесть в Петербурге
Два самолета Uzbekistan Airways, которые летели из двух городов республики в Санкт-Петербург, не могут сесть в Пулкове. Об этом сообщает «Осторожно, Петербург».
Воздушную гавань закрыли для приема и отправки самолетов. Ограничения ввели из-за действия режима опасности БПЛА в регионе.
Самолет вынужден летать над Ладожским озером рядом со Шлиссельбургом. Воздушное судно уже зашло на третий круг.
Другой самолет узбекской авиакомпании, летящий из Самарканда в Санкт-Петербург, тоже не может сесть в Пулково. При этом в 11:14 из воздушной гавани вылетел спецборт Ил-96.
