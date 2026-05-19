На Бутовском полигоне в Ленинском округе прошло патриаршее богослужение

На Бутовском полигоне в подмосковном Ленинском городском округе 16 мая состоялось богослужение под открытым небом в честь новомучеников, пострадавших в годы репрессий 1930-х годов. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла богослужение возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии. Приветствовать владыку приехал глава Ленинского округа Станислав Каторов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Совместная молитва в таком знаковом месте помогает нам сохранять память о трагических страницах нашей истории и передавать грядущим поколениям уважение к подвигу новомучеников и исповедников. Пока жива память — живо и наше духовное наследие», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В литургии приняли участие около 200 представителей духовенства и 50 помощников. Почтить память погибших пришли порядка 3 тысяч прихожан, что подчеркивает особую значимость этого места для верующих и всего общества.

Бутовский полигон имеет глубокое историческое значение не только для Ленинского округа, но и для всей страны. Это одно из крупнейших мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий в Московском регионе. Традиционно, начиная с 2000 года, здесь под открытым небом ежегодно проходят Патриаршие богослужения в день памяти новомучеников, объединяя людей в общей молитве и сохраняя историческую правду.

