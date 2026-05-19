Визит Путина в Китай 19-20 мая: о чем будут говорить лидеры и каких результатов ждут эксперты

Кто войдет в состав российской делегации и как поездка президента РФ связана с аналогичным визитом Дональда Трампа, читайте в материале РИАМО.

Что известно о визите Владимира Путина в Китай в мае 2026 года

Путин прилетит в Китай вечером 19 мая, а утром следующего дня встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на торжественной церемонии на площади Тяньаньмэнь. Затем пройдут межгосударственные переговоры в узком и расширенном составах, а также ряд официальных мероприятий. Общение лидеров продолжится неформальным чаепитием, после чего визит завершится.

В ходе визита будет подписано около 40 документов. В их числе – «Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества».

«Это такой программный документ, он весьма массивный, я бы сказал, – 47 страниц, и в нем определены магистральные пути развития всего комплекса наших многоплановых двусторонних связей, однозначное общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах», – рассказал Юрий Ушаков.

Помощник президента также сообщил, что будет подробно обсуждаться тема поставок углеводородов из России в Китай, в том числе газопровод «Сила Сибири – 2».

Кто вошел в российскую делегацию для встречи в Китае

В российскую делегацию, помимо президента, вошли:

пять замов премьер-министра Михаила Мишустина – Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко;

восемь министров – глава МИД Сергей Лавров, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минтранса Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзулин и глава Минобразования Валерий Фальков;

замглавы Администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;

глава Центробанка Эльвира Набиуллина;

главы ряда регионов, директора госкорпораций, председатели правления крупнейших банков и руководители крупного бизнеса.

Как визит Путина в Китай связан с недавней поездкой Дональда Трампа

Визит российского президента в КНР пройдет всего через четыре дня после того, как оттуда уехала делегация США во главе с Дональдом Трампом. Такая близость во времени породила много спекуляций, на которые официально ответил Юрий Ушаков. Помощник президента РФ заявил, что никакой увязки между визитами Путина и Трампа в Китай нет, так как дата поездки российского лидера была согласована еще в феврале.

Что касается американцев, то, как напомнил Ушаков, изначально визит Трампа планировался на конец марта – начало апреля. «Потом по понятным причинам из-за иранской эпопеи он был перенесен на 13-15 мая, то есть оказался прямо накануне нашей поездки в Пекин», – пояснил помощник Путина.

Что говорят о визите Путина в Китай эксперты

Если в политической области предстоящий визит Путина в Китай оценивается специалистами в общих фразах об укреплении многополярного мира, то в экономической сфере перспективы более конкретны.

Так, политолог-американист Малек Дудаков ожидает подписания большого числа стратегических соглашений. «Это, в частности, договоры о масштабном расширении поставок российских энергоносителей на китайский рынок и дальнейшем развитии проекта “Сила Сибири – 2”. Сейчас Китай диверсифицирует свои углеводородные потоки на фоне потери поставок из Ормузского пролива», – пояснил эксперт в комментарии NEWS.ru.

О том, что главной темой встречи Си Цзиньпина и Путина должна стать энергетика, сказал и директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов. «Сфера энергетики, пожалуй, сейчас больше всего волнует как Китай, так и Россию. Речь пойдет о расширении взаимодействия по нефтяной сфере, но я не думаю, что будут заключены какие-то окончательные контракты, особенно по “Силе Сибири – 2”. Этот проект все еще прорабатывается, но и тут тоже будут подвижки», – спрогнозировал востоковед в беседе с «Газетой.Ru».

Что касается международного трека, то во главе угла будет обсуждение иранского кризиса, считает Маслов. «Будет обсуждение иранской проблемы, и в том числе способности быстрого реагирования, потому что нападение на Иран показало, что многие организации, в том числе ШОС и БРИКС, не имеют механизмов быстрого реагирования. Украинская проблема тоже будет обсуждаться, пускай и за закрытыми дверями», – заключил востоковед.

Эксперт фонда «Валдай», политолог Андрей Кортунов также сделал акцент на экономической подоплеке предстоящего визита. «Если взять торговлю, то у нас в прошлом году был небольшой спад примерно на 7%. Это не так много по сравнению, скажем, со спадом в китайско-американской торговле, там почти 20%, но, тем не менее, это определенный звонок. Надо диверсифицировать торговлю и искать новые возможности. Я также не исключаю, что Китай более активно начнет реагировать на российские предложения по проекту “Сила Сибири – 2” в связи с проблемами, вызванными блокировкой Ормузского пролива», – спрогнозировал Кортунов в комментарии «Газете.Ru».