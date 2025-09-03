Газопровод «Сила Сибири-2»: где пройдет и в чем его значение для России и Китая

Что означает соглашение о строительстве нового маршрута транспортировки газа, подписанное в Пекине, читайте в материале РИАМО.

2 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании в Пекине «юридически обязывающего меморандума» о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». По словам Миллера, документ был подписан «на основании публичного заявления» лидеров трех стран – России, Монголии и Китая. Таким образом, реализация громкого проекта, похоже, все-таки вышла на финишную прямую после нескольких лет проволочек.

Что известно о строительстве «Силы Сибири-2»

Фото - © РИА Новости

Миллер сообщил, что новый проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 миллиардов кубометров газа в год. По словам главы «Газпрома», этот проект станет «самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире» на текущий момент.

Миллер также сообщил, что договоренность рассчитана на 30 лет. На данный момент сторонам предстоит согласовать вопросы, связанные с финансированием строительства газопровода, а также коммерческие условия поставок. При этом глава «Газпрома» уже поделился информацией, что газ для Китая будет стоить дешевле, чем для потребителей в Европе.

По вопросу сроков реализации проекта Миллер призвал ориентироваться на сроки строительства первой «Силы Сибири».

«Мы “Силу Сибири” построили на полгода раньше. То есть работа вместе с нашими китайскими друзьями показала, что мы работаем четко, слаженно и “Газпром” в полном объеме и качественно обеспечивает свои обязательства», – напомнил глава российской газовой компании.

Согласно информации с официального сайта «Газпрома», строительство первой «Силы Сибири» заняло чуть более пяти лет.

Миллер также напомнил, что решение о строительстве транзитного газопровода в Китай через Монголию принималось еще до того, как была запущена первая «Сила Сибири». Таким образом, период согласований занял не менее шести лет.

Где пройдет «Сила Сибири - 2»: схема

Фото - © Сайт "Газпрома" - "Сила Сибири"

Действующая «Сила Сибири» соединяет два газовых месторождения – Ковыктинское в Иркутской области и Чаяндинское в Якутии – с Амурским газоперерабатывающим заводом и Благовещенском, откуда маршрут продолжается в Китай (см. картинку выше).

Опубликованные в интернете проекты маршрута «Силы Сибири-2» показывают, что газопровод будет построен от месторождений в Западной Сибири (пунктирная линия 2 на картинке ниже).

Фото - © Маршруты трубопроводов «Сила Сибири», включая проектируемые; для «Силы Сибири — 2»/Wikipedia.org

При этом, вероятно, маршрут через Монголию будет связан также с Ковыктинским и Чаяндинским месторождениями. Во всяком случае, такой вариант подразумевается исходя из карты перспективных газопроводов, опубликованной на сайте «Газпрома».

Фото - © Сайт "Газпрома" - "Сила Сибири"

Следует также иметь в виду, что, помимо меморандума о строительстве «Силы Сибири-2», «Газпром» подписал соглашение с китайской CNPC об увеличении поставок по первой «Силе Сибири» с с 38 до 44 миллиардов кубометров в год, а также о росте объемов поставок по дальневосточному маршруту с 10 до 12 миллиардов кубометров. При этом дальневосточный маршрут (так называемая «Сила Сибири-3», которая свяжет Китай с месторождениями на Сахалине) еще не запущен, первые поставки по ней ожидаются в 2027 году.

Что дает «Сила Сибири-2» Китаю и России

Фото - © РИА Новости

Для Москвы строительство «Силы Сибири-2» – это возможность переориентировать экспортные потоки на Восток, а для Пекина — укрепить энергетическую безопасность на фоне нарастающей конкуренции с США, отмечает телеграм-канал «Госплан ENERGO».

По словам политолога Георгия Бовта, строительство «Силы Сибири-2» будет стоить России «порядка 10-14 миллиардов долларов, но за 30 лет проект должен окупиться». Кроме того, по словам эксперта, сопутствующим результатом реализации проекта может стать масштабная газификация Иркутской области.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач добавил к важным последствиям строительства «Силы Сибири-2» также газификацию Красноярска.

При этом некоторые эксперты говорят о преждевременности каких-либо конкретных оценок.

«Строительство газопровода, ввод в эксплуатацию и выход на проектную мощность займут продолжительное время. При оптимистичном сценарии – 5-10 лет от начала строительства (которое еще не намечено) до выхода на заявленные 50 миллиардов кубометров в год», – сказал руководитель практики Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков.

При этом эксперт отметил, что подписание меморандума – очередное доказательство отсутствия международной изоляции России. Китай же получает гарантии доступных поставок газа с учетом растущих потребностей, а также мощный аргумент торга и демпинга в закупках СПГ за рубежом.

«В результате реализации проекта российский газ будет выдавливать с китайского рынка премиальные объемы импортируемого СПГ», – считает Малков.

Примерно о том же написало американское агентство Bloomberg. По мнению авторов материала, расширение поставок российского природного газа в Китай, в том числе через «Силу Сибири-2», поставит мировой рынок сжиженного природного газа «с ног на голову» и может помешать планам Вашингтона стать лидирующим поставщиком энергоресурсов в мире.