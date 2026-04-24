В России разработали новый ГОСТ на веганскую косметику

Росстандарт утвердил разработанный Роскачеством национальный стандарт на веганскую косметику. Документ вступит в силу 1 декабря 2026 года, сообщает ТАСС .

В Роскачестве пояснили, что новый ГОСТ устанавливает единые критерии для заявлений об отсутствии в составе парфюмерно-косметической продукции ингредиентов животного происхождения. Ключевой задачей стало создание прозрачной и честной среды для покупателей и для производителей.

В организации отметили, что для веганов и вегетарианцев, отказавшихся от продуктов животного происхождения, этот стандарт станет одним из инструментов защиты прав потребителя. Раньше, по словам представителей Роскачества, отсутствие унифицированных критериев позволяло делать маркировку «без животных компонентов» или «веган» формально.

Введение нового ГОСТа решает эту проблему: отныне заявление о растительном составе должно подкрепляться проверяемыми и прозрачными доказательствами.

