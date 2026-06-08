Сибатулин: в Подмосковье внедряют стандарты ямочного ремонта

В Подмосковье особое внимание уделяется ямочному ремонту. В работе применяются разные меры и новые подходы, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«В прошлом году мы заметно увеличили темпы ямочного ремонта — фактически в два раза по сравнению с программой предыдущих периодов. Этого удалось достичь по результатам комплекса мер», — сказал Сибатулин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В этом году внедряют стандарты ямочного ремонта, а также усиливают цифровой контроль за состоянием дорог, в том числе используя ИИ-камеры. Устройство фиксирует недостатки, передает их на сервер и создает карточку дефекта.

Внедрение камер позволяет обследовать сеть дорог не более 10 дней. А количество людей, занятых инспекцией дорог, сократилось с 84 до 10 водителей и 10 транспортных средств. Остальных людей перераспределили на другие направления.

Также он добавил, что в регионе кардинально поменяли подход к фрезерованию. Теперь укладка покрытия должна занимать не больше 10 дней после механической обработки материалов резанием.

Кроме того, в Подмосковье выполняется ремонт дорог по коллективным обращениям. В этом году это 36 дорог общей протяженностью 30 километров, из которых 11 уже отремонтировали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

«Важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями», — подчеркнул Воробьев.

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