Мужчина в Кудрове Ленобласти ослеплял детей лазером

сегодня в 15:47

В городе Кудрово Ленинградской области молодой человек направлял лазерный луч на прохожих, в том числе детей. Пострадавшая заметила свечение на надувном батуте и подошла к виновнику, сообщает местное сообщество Kudrovo Life в соцсетях.

Неизвестный мужчина отошел от зоны с аттракционами, однако продолжил использовать лазер.

От действий нарушителя пострадал несовершеннолетний ребенок очевидицы. Мальчик пожаловался матери на то, что у него слезятся глаза.

Мужчина продолжил целенаправленно светить лазером в лица другим людям. В ответ на замечания злоумышленник слушал музыку в наушниках и улыбался.

Пострадавшая сторона попросила правоохранительные органы принять меры.

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