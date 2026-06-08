Скандалы, задержания и громкие заявления: как прошли парламентские выборы 2026 в Армении

В материале РИАМО читайте о том, как прошли выборы в Армении, сколько набрала партия Пашиняна и кто теперь будет формировать правительство республики.

Как устроена процедура парламентских выборов в Армении

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Главу правительства в Армении выдвигает парламентское большинство, так как страна является парламентской республикой. Избранный премьер-министр затем формирует свой кабинет.

Сам парламент республики однопалатный, и выборы в него проходят раз в пять лет по пропорциональной системе. Избиратели голосуют за партии, а мандаты депутатов получают по партийным спискам. Чтобы попасть в парламент, партия должна набрать не меньше 4% голосов, блок из двух партий должен пройти порог в 8%, а альянс из большего числа партий – более 10%.

По избирательному кодексу Армении политическая сила может сформировать правительство, если располагает не менее 52% мест в парламенте.

Как и кто в Армении боролся за власть на выборах 2026

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Выборы в Армении в 2026 году проходили на фоне заявлений действующего премьера Никола Пашиняна о «начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Выборы в республике проходили на фоне громких задержаний и протестов. Так, почти год назад был задержан бизнесмен Самвел Карапетян за публичные призывы к захвату власти, а позднее появились обвинения «по делам о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег». На момент выборов в Армении Карапетян находился под домашним арестом.

Непосредственно перед выборами были задержаны и активисты партии «Сильная Армения», лидером которой является Карапетян.

Еще одна партия, которая составляла конкуренцию правящей партии «Гражданский договор», – альянс «Армения», во главе которого стоит экс-президент Роберт Кочарян. В общей сложности в выборах в Армении участвовали 18 политических сил – 16 партий и 2 политических блока.

Нарушения на парламентских выборах в Армении

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Выборы в Армении, которые прошли 7 июня 2026 года, были названы самыми грязными в истории страны. Оппозиционные силы не переставали обвинять действующие власти в подтасовке результатов, организации «каруселей», угрозах и попытках повлиять на волеизъявление избирателей. Сообщается, что французские спецслужбы помогали властям Армении блокировать критику в Интернете при поддержке различных европейских НКО. Сообщала оппозиция и о фальсификациях при подсчете голосов, и о том, что солдаты голосовали уже после закрытия участков, и о незаконных задержаниях представителей оппозиционных партий.

В ночь перед выборами в Армении задержали двух председателей и одного секретаря участковых избиркомов. А Карапетян заявил об аресте более 100 сторонников «Сильной Армении». Сам Никол Пашинян заявил о своей победе еще до того, как успели обработать не более 20% голосов, и уже был готов единолично формировать правительство.

Победа с ограничениями: итоги выборов в Армении 2026

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Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось 7 июня в 20:00 по местному времени. Согласно данным ЦИК, явка на выборах составила 58,97%. В итоге парламент Армении будет сформирован из трех политических сил:

правящая партия «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов,

блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набрал 23,29% голосов,

блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» – 9,94%.

Таким образом, партия Пашиняна не набрала необходимых 52% голосов для единоличного формирования правительства. Но, согласно закону, партии, получившей большинство голосов, добавляют мандаты национальных меньшинств республики.

Таким образом, по предварительным оценкам, парламент будет состоять из 105 депутатов. «Гражданский договор» получит 64 мандата в парламенте, «Сильная Армения» — 29, а «Альянс Армения» — 12.

В свою очередь, оппозиционные силы еще не признали итоги выборов и заявили о множестве нарушений.

Расклад сил показывает, что Пашинян способен сформировать правительство и снова стать премьер-министром, но он не сможет проводить конституционные изменения. Стоит отметить, что в предвыборной кампании он как раз обещал изменить конституцию страны.

Заявления лидеров партий по итогам выборов в Армении

Фото - © Предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян после голосования на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах./РИА Новости

Никол Пашинян почти сразу заявил о своей победе и готовности формировать правительство, он добавил, что его партия получила голоса большего числа армян по сравнению с 2021 годом, и сказал, что Армения продолжит курс на сближение с ЕС, но при этом сохранит участие и членство в ЕАЭС и продолжит развивать отношения с Россией.

Слишком быстрое празднование победы Пашиняном экс-президент Армении Кочарян назвал попыткой захвата власти и давлением на ЦИК.

Лидер «Сильной Армении» заявил, что Пашинян не получит той победы, которую хотел. Он добавил, что действующие власти проводят «спецоперации» против «Сильной Армении» и задерживают соратников альянса.

Коротко о выборах в Армении в 2026 году

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