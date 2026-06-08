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«Выглядят голыми»: москвичей возмутили полураздетые люди на газонах в центре

В московском саду Эрмитаж появление отдыхающих в пляжных нарядах спровоцировало активное обсуждение в социальных сетях. Одна из посетительниц парка сфотографировала лежащих на траве людей в плавках, шортах и купальниках, и опубликовала фото в Сети.

Женщина публично поинтересовалась у интернет-пользователей, допустимо ли, по их мнению, загорать в таком виде на лужайках в черте города. На фоне граждан, устроивших обычные пикники, любители солнечных ванн смотрятся излишне обнаженными.

«Интересно, как им самим», — написала пользовательница.

Размещенные в Сети кадры моментально привлекли внимание горожан и вызвали полярные мнения. Часть комментаторов полностью согласилась с позицией москвички, посчитав подобное поведение нарушением норм приличия.

Другие пользователи встали на защиту загорающих, отметив, что в жаркую погоду отдых на траве в легкой одежде является абсолютно нормальным явлением.

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