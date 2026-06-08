В Подмосковье обустроят более тысячи «народных троп»

В Подмосковье продолжается программа благоустройства так называемых «народных троп» — пешеходных маршрутов, которыми жители пользуются ежедневно. В этом году планируется привести в порядок 1037 таких объектов. Об этом сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

«Так называемые народные тропы — создание и ремонт пешеходных коммуникаций — это мероприятие, которое способствует обустройству удобных пешеходных дорожек на протоптанных жителями маршрутах. Представляю помесячный план выполнения работ. Всего — 1037 объектов. На текущий момент завершены 287 объектов. До конца месяца необходимо завершить еще 206 объектов», — сказал Даниленко в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что до 15 сентября все работы будут завершены.

«Андрей Юрьевич, по вашему поручению включили в программу объекты с заменой плитки на асфальт. Всего запланировано отремонтировать 385 таких объектов. На текущий момент работы завершены по 109 объектам, что составляет 28%. В работе, согласно контрактным графикам, находится 61 объект. До конца месяца работы будут завершены еще на 215 объектах. По остальным объектам контрактный срок еще не наступил. Работы запланированы. Все объекты будут завершены до 15 сентября», — отметил министр.

Даниленко рассказал, что последнее мероприятие — это ремонт покрытия. В него входят дворовые территории, требующие масштабной замены покрытия. Если на проезде есть, например, группа дефектов и локальный ремонт нецелесообразен ввиду больших разрушений, этот двор попадает в данное мероприятие.

Такой подход позволяет исключить риски возникновения новых дефектов на данном участке. В ближайшее время, до 15 июля, планируем завершить работы. На данный момент идем с опережением графика. Порядка 400 тыс. кв. м асфальтового покрытия уже отремонтировано», — информировал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

«Важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями», — подчеркнул Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.