Власти Москвы подали 60 исков к владельцам хостелов в многоквартирных домах

Департамент городского имущества Москвы подал в арбитражный суд порядка 60 исков к владельцам хостелов, которые находятся прямо в многоквартирных домах, сообщают « Ведомости » со ссылкой на материалы судебной базы.

Иски начали поступать с 2025 года. В них власти требуют в принудительном порядке изъять помещения, которые используются под хостелы, и продать их на публичных торгах. Вырученные средства планируется отдать собственникам.

Представитель департамента пояснил, что делать гостиничные объекты разрешается только в помещениях и на участках с соответствующим видом разрешенного использования. В иных случаях такая деятельность является незаконной.

В большинстве случаев речь идет о помещениях на первых этажах домов. Часть подобных объектов уже закрыта.

