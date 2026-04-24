Власти Москвы подали 60 исков к владельцам хостелов в многоквартирных домах
Департамент городского имущества Москвы подал в арбитражный суд порядка 60 исков к владельцам хостелов, которые находятся прямо в многоквартирных домах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы судебной базы.
Иски начали поступать с 2025 года. В них власти требуют в принудительном порядке изъять помещения, которые используются под хостелы, и продать их на публичных торгах. Вырученные средства планируется отдать собственникам.
Представитель департамента пояснил, что делать гостиничные объекты разрешается только в помещениях и на участках с соответствующим видом разрешенного использования. В иных случаях такая деятельность является незаконной.
В большинстве случаев речь идет о помещениях на первых этажах домов. Часть подобных объектов уже закрыта.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.