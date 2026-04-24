Стрелка из ЕАО ранили в ногу при задержании

В Еврейской автономной области задержали мужчину с пистолетом. Его ранили в ногу, сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.

Инцидент произошел в городе Биробиджан. Жители улицы Шолом-Алейхема услышали звуки выстрелов возле детской площадки.

Установлено, что мужчина позвонил в дежурную часть полиции и рассказал, что на улице обнаружил пистолет. При этом он заявил, что если у него не заберут оружие, то он применит его.

Правоохранители прибыли на место и увидели заявителя 1988 года рождения. Он не реагировал на их требования, вел себя агрессивно и размахивал пистолетом, высказывая угрозы.

В связи с явной угрозой сотрудник патрульно-постовой службы сделал два предупредительных выстрела в воздух, а также выстрел в направлении злоумышленника. В результате мужчина получил огнестрельное ранение ноги. Его госпитализировали.

По предварительной информации, изъятое оружие является пневматическим пистолетом. Сейчас полицейские проводят проверки.

