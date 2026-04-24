Ребенок не ест в саду — это нормально: психолог дала неожиданный совет

Принуждение к еде может закрепить негативную реакцию у ребенка, поэтому в период адаптации к детскому саду важнее психологический комфорт, сообщила РИАМО педагог-психолог, директор филиала АНО «Радость детства» Ольга Нилова.

«Если ребенок не ест в саду, то, во-первых, надо поговорить с воспитателем, обсудить эту проблему, попросить не давить на ребенка во время адаптации. Ничего страшного, если ребенок будет голодный, здесь самое главное, чтобы ребенку было психологически комфортно», – сказала Нилова.

Она посоветовала заранее изучить меню и накануне рассказывать ребенку, что будет завтра из еды, чтобы он понимал, что его ждет за столом.

«Также можно заранее, перед тем как пойти в сад, изучить меню и начать готовить такие же блюда дома, чтобы для ребенка это было более-менее привычно. Например, такие вещи, как запеканка, не все дома готовят, а если начать готовить, ребенку в саду будет проще», – отметила педагог.

Нилова уточнила, что ребенок должен просыпаться даже в выходные так же, как в будние дни. Завтрак, обед, полдник и ужин должны быть в то же время.

«Перед детским садом никаких перекусов, ребенок должен уйти голодный и позавтракать уже в саду. Дома приблизить меню к детскому саду, делать похожие блюда. Контролировать приемы пищи, между ними должно быть 3–4 часа, это оптимальный режим, когда ребенок успевает проголодаться», – заключила она.

