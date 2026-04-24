Эксперт спрогнозировал курс доллара к лету

Эксперт Зельцер: курс доллара к лету может вернуться к 80 рублям

На днях курс доллара опускался ниже 75 рублей, обновив минимумы за последние три года, а юань торговался около 11 рублей. Однако к лету ситуация может измениться, рассказал РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Основные факторы текущего укрепления рубля — низкий спрос на валюту со стороны импортеров из-за дорогих кредитов, временный уход Минфина с рынка, а также обильное предложение валюты от экспортеров на фоне дорогого сырья, пояснил аналитик.

Однако уже с мая Минфин анонсировал возобновление бюджетного правила, а ключевая ставка продолжает снижаться — эти драйверы будут способствовать восстановлению курсов, предупредил Зельцер.

По прогнозу эксперта, к лету доллар может вернуться к 80 рублям, а к концу года — приблизиться к 85. Юань, соответственно, ожидается на уровнях 11,5 и 12 рублей.

