Жена Пиманова назвала причину смерти ведущего программы «Человек и закон»

Актриса и продюсер Ольга Погодина подтвердила смерть супруга, режиссера и телеведущего Алексея Пиманова, и сообщила, что причиной стал инфаркт, сообщает kp.ru .

Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни. О его смерти сообщил Первый канал.

«У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — говорится в заявлении телеканала.

По словам близких, кончина стала неожиданностью. Режиссер не жаловался на здоровье, оставался активным и продолжал работать.

Супруга Пиманова Ольга Погодина кратко прокомментировала трагедию.

«Для меня это самая страшная трагедия», — сообщила KP.RU Ольга.

Позже она уточнила причину смерти.

«Инфаркт», — сказала Погодина.

Пиманов почти 25 лет вел программу «Человек и закон». Он также писал сценарии, снимал фильмы и руководил медиахолдингом. С Ольгой Погодиной режиссер познакомился на съемках картины «Три дня в Одессе», где утвердил ее на роль после 18 проб.

У Пиманова остались двое сыновей от первого брака — Денис и Артем, ставшие режиссерами, и приемная дочь Дарья от второго брака, работающая продюсером.

