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Девушка отказала парню, сделавшему предложение на трибуне перед матчем ФК в Уфе

Молодой человек сделал предложение девушке на трибуне на футбольном матче медийных команд в Уфе Республики Башкортостан. Однако девушка ему отказала, видео в соцсетях опубликовала пользовательница.

Играли сборная звезд Москвы «Стармикс» против «Урал Батыр».

На опубликованной записи парень встал на колено на трибуне и протянул девушке кольцо, сделав предложение. Дама испуганно повернулась влево.

Милый момент заметил ведущий и предложил гостям стадиона обратить внимание на пару. Но внезапно девушка что-то сказала парню на ухо, помотала головой в стороны, видимо, отказав, и убежала с трибуны.

Посетители матча и даже звездные игроки похлопали парню, чтобы поддержать его.

«Так случается», — прокомментировал инцидент ведущий.

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