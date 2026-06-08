Глава Павлово-Посадского округа посетил ювелирный завод

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Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов 5 июня посетил ювелирный завод ООО ПК «Магнат» и обсудил с руководством предприятия текущие трудности и планы по развитию производства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Балашов побывал на предприятии в рамках знакомства с промышленным потенциалом округа. Он отметил, что за каждым украшением стоит сложный технологический процесс, требующий высокой точности и концентрации.

«Когда попадаешь в мир, где рождаются украшения, начинаешь по-другому смотреть на блеск витрин. За каждой парой сережек или кольцом — сотни операций, точность до долей миллиметра и абсолютная концентрация», — отметил Сергей Балашов.

Компания работает с 2015 года и за это время стала устойчивым участником рынка. Руководство предприятия рассказало о существующих трудностях, а также представило планы по расширению производства и внедрению новых методов увеличения объемов выпуска.

Генеральный директор Денис Викторович Юранов провел для делегации экскурсию по цехам, продемонстрировал процессы современного литья и штамповки, а также рассказал о технологиях обработки золота 585 пробы.

Завод выпускает серьги, кольца, кулоны, подвески, цепи и браслеты различных плетений. В производстве используются синтетические вставки, изделия проходят алмазную обработку. Предприятие оснащено современным оборудованием, которое позволяет выполнять литье и штамповку без потери качества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.