Мирный житель погиб после удара украинского дрона по Херсонской области

ВСУ запустили дроны по АЗС с Херсонской области. В результате удара погиб мирный житель, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Скадовске утром 8 июня. В это время там в очереди находилось несколько автомобилей. После удара на месте прогремел взрыв, одна из машин загорелась.

Губернатор показал кадры объятого пламенем авто. В результате атаки погиб один мужчина.

Сальдо подчеркнул, что военных целей на АЗС не было. По его словам, ВСУ сознательно бьют по гражданским объектам и мирным жителям.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.

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