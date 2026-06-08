В Раменском округе двум семьям вручили сертификаты на новое жилье

Две семьи в Раменском округе получили жилищные сертификаты по госпрограмме переселения из аварийного фонда. Документы вручил глава округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Раменского округа вручил сертификаты участникам государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Программа позволяет собственникам и нанимателям аварийного жилья самостоятельно приобрести новые квартиры без лишних бюрократических процедур.

Сертификаты получили Наталия Владимировна Красовская и Екатерина Владимировна Красовская — собственники квартиры в аварийном доме № 41 в поселке Красный Октябрь города Раменское, а также Юлия Александровна Смирнова — наниматель жилого помещения в доме № 19 в поселке Кузяевского фарфорового завода.

Жилищный сертификат дает возможность выбрать жилье, соответствующее потребностям семьи, и переехать из ветхого фонда в современные безопасные дома. В администрации отметили, что работа по выявлению аварийных строений и включению их в профильные программы продолжается.

«От всей души поздравляю с получением сертификатов! Пусть новое жилье станет для вас местом уюта, тепла и счастливых моментов. Желаю вам скорейшего новоселья и благополучия в стенах нового дома!» — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.