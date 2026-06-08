В Павлово-Посадском округе проверили благоустройство Электрогорска

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов 5 июня провел объезд территорий Электрогорска и дал ряд поручений по благоустройству. По итогам осмотра определены сроки ремонта дворов, общественных пространств и подъездов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время объезда Сергей Балашов вместе с профильными службами осмотрел дворы и общественные зоны, пообщался с жителями и зафиксировал проблемные вопросы. На улице Кржижановского, 26, поручено в течение недели заасфальтировать участок с бетонными плитами. До конца осени здесь также отремонтируют люк, восстановят бордюр и высадят кустарники. Дополнительно покосят территорию футбольной площадки и приведут в порядок разрисованный электрощит.

На озере Стаханка в ближайшие дни проведут уборку: очистят дорожки, польют газон, подрежут кустарники и уберут сухую траву. На улице Ухтомского, 21, запланирована отдельная встреча с жителями для детального обсуждения вопросов. После празднования Дня города на бульваре демонтируют оставшиеся ограждения.

Крупный объем работ намечен на площадке имени А. А. Болошева. Здесь установят тренажеры, покрасят детскую площадку, благоустроят коммуникации и наладят освещение баскетбольной зоны. Также рассмотрят возможность установки песочницы и детского столика. В Комсомольском переулке, 1, после раскопок восстановят палисадник и приведут в порядок забор.

Во дворе дома на улице Пионерская, 3а, отремонтируют покрытие детской игровой площадки, уберут контейнер и эвакуируют брошенный автомобиль. На улице Ухтомского, 5, проверили косметический ремонт подъездов — качество работ оценили положительно.

«Ни один объезд не проходит впустую — каждая просьба становится конкретной задачей с установленным сроком и ответственным исполнителем», — подчеркнул Сергей Балашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.