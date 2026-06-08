Более 8800 вызовов поступило в систему-112 в Одинцовском округе

Свыше 8800 обращений приняли операторы системы-112 в Одинцовском городском округе с 1 по 7 июня. Большинство вызовов касалось скорой помощи, полиции и экстренных служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 1 по 7 июня в систему 112 Одинцовского городского округа поступило более 8800 обращений от жителей. Из них 3814 вызовов были адресованы скорой медицинской помощи. В полицию и ГИБДД граждане обратились 2052 раза. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 273 обращения, в газовую службу — 293.

В Единой дежурно-диспетчерской службе напомнили, что операторы системы 112 не выезжают на место происшествия. Их задача — принять звонок, уточнить информацию и координировать работу экстренных служб. Специалисты подчеркивают, что важно не прерывать разговор и четко отвечать на вопросы оператора.

Система работает по принципу «одного окна»: звонок принимает оператор, который с помощью специального программного обеспечения направляет на место необходимые службы — медиков, пожарных, сотрудников полиции, газовщиков или службу «Антитеррор». В случае угрозы или происшествия жителям рекомендуют звонить по номеру 112 или использовать мобильное приложение «112 МО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.