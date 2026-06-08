Гумконвой отправили из Орехово-Зуевского округа Подмосковья

Гуманитарный конвой с техникой и оборудованием отправили 6 июня из Орехово-Зуевского округа в зону специальной военной операции. В состав груза вошли транспорт, генераторы, средства связи и письма от детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В зону СВО направили мотоцикл и квадроцикл, запасные шины, дизельные и бензиновые электрогенераторы, радиостанции и дроны. Также бойцам передали строительные инструменты — бензопилы, шуруповерты, лопаты, станки для заточки цепей, повербанки и цилиндрические камеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.