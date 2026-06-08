Сначала душит, потом обнимает: краснодарцы стали свидетелями семейной драмы

Жуткая семейная драма развернулась на балконе многоквартирного дома в Краснодаре. Мужчина сначала душил девушку, дал ей несколько пощечин, а затем начал обнимать.

Свидетелями драмы стали другие жильцы. Она записали на видео все происходящее и выложили в соцсети. В кадре запечатлено, как мужчина подходит к девушке, хватает ее за волосы, а затем прислоняет к стене. После этого он дает ей пощечину. Разговор явно идет на повышенных тонах.

Мужчина в процессе диалога несколько раз хватает свою избранницу за волосы и горло, бьет ладонью по лицу, а также закрывает ей рот своей рукой. При этом девушка ведет себя достаточно флегматично, не пытается вырваться, а что-то отвечает возлюбленному.

В какой-то момент ссора прекращается, мужчина притягивает к себе избранницу и заключает ее в объятия. Несмотря на то, что все закончилось относительно хорошо, пользователи Сети пришли в ужас от увиденного. Они не понимают, как девушка в ролике может терпеть такое отношение к себе.

«Похоже, она от него зависит… Поднял руку, оскорбил — уходи… Дальше только все хуже», «Мне кажется, что однажды он ее убьет, но я не могу это доказать», «Страшно за девушку», «Что заставляет женщин оставаться с таким мужчиной? Вот в чем вопрос», — пишут пользователи в комментариях.

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