Психолог назвала ню-съемку Глюкозы пиар-ходом

8 июня 2026 года певица Глюкоза опубликовала в соцсетях снимки в стиле ню. Многие пользователи сочли образ артистки вульгарным.

Психолог Наталья Наумова считает, что провокационная съемка была сделана с конкретной целью.

«Глюкоза тем самым показала, что в 40 лет можно быть красивой, сексуальной, молодой и желанной. У звезд есть потребность получать одобрение у аудитории, им важно знать, что они еще способны дать фору более молодым коллегам. Глюкоза давно встала на путь провокации, и этот поступок тоже очередной выпад, чтобы привлечь как можно больше аудитории. В данном случае артист не преследует цели понравиться всем, ей куда важнее активность. Следовательно, это не безумие звезды, а хорошо спланированный пиар-ход», — сказала психолог.

Наумова добавила, что певица все чаще привлекает внимание эпатажными выходками, а не музыкальными проектами.

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