Выпускницам рассказали, как выбрать платье на выпускной в 2026 году

Платье на выпускной стоит выбирать по стилю, посадке, материалу и бюджету

Платье на выпускной стоит выбирать по стилю, посадке, материалу и заранее заданному бюджету, сообщает Общественная Служба Новостей .

Подготовку лучше начинать с образа. Для выпускного подойдут классика со строгими линиями, романтичные легкие ткани и пастельные оттенки, модерн с асимметрией или бохо со свободным кроем.

Цвет стоит подбирать под тон кожи и глаз. Среди базовых вариантов остаются черный, белый, красный и темно-синий. Пастель создает мягкий образ, а желтый, оранжевый и фуксия помогают выделиться.

Фасон нужно проверять на примерке. Пышные платья подходят для торжественного образа, облегающие делают акцент на фигуре, А-силуэт считается универсальным, а трапеция добавляет простоты. Платье не должно мешать сидеть, наклоняться и танцевать.

Материалы лучше выбирать качественные: шелк, шифон, атлас или гипюр. Дешевой синтетики стоит избегать, потому что она быстрее теряет вид и может быть неудобной при долгой носке.

Бюджет нужно определить заранее. Сэкономить помогут массовые сети, онлайн-магазины и аренда. В средний сегмент входят студийные бренды, а премиум-вариантами остаются дизайнерские платья и индивидуальный пошив. Обувь и аксессуары должны сочетаться с нарядом и быть удобными.

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