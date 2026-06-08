сегодня в 19:43

В Химках завершат капремонт Луневской школы в 2026 году

Капитальный ремонт Луневской школы в Химках завершат в 2026 году. Готовность здания превышает 65%, сейчас на объекте заканчивают фасадные и кровельные работы, сообщила глава округа Инна Федотова по итогам выезда на площадку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительная готовность школы площадью более 8,5 тыс. квадратных метров превышает 65%. На объекте завершают фасадные и кровельные работы. Следующим этапом станет благоустройство прилегающей территории.

Глава Химок Инна Федотова вместе с педагогами и представителями родительского комитета проверила ход ремонта и поставила подрядчику задачи к следующей инспекции. По ее словам, регулярные выезды позволяют контролировать качество и сроки выполнения работ.

«Луневская школа — отличный пример работы Народной программы „Единой России“. Жители просили отремонтировать здание, и их услышали. Сейчас готовность объекта — 65%, а контроль за каждым этапом ведут не только строители, но и родители вместе с педагогами», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Она подчеркнула, что участие родительского сообщества помогает обеспечить прозрачность и своевременное выполнение обязательств подрядчиком.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.