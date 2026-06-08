ИИ-ассистент помог врачам Подмосковья назначить 423 тыс препаратов

В медицинских организациях Подмосковья работает ИИ-ассистент, который помогает врачам оформлять лекарственные назначения и автоматически проверяет рецепты по 15 показателям. С момента запуска система помогла сделать около 423 тыс. назначений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медорганизациях региона действует модуль поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. При создании рецепта система автоматически проверяет его по 15 ключевым параметрам. ИИ анализирует возможные риски, в том числе взаимодействие препаратов, их совместимость с возрастом и полом пациента, а также предупреждает о вероятной передозировке и превышении сроков приема.

«Современные цифровые технологии — не замена врачу, а надежный помощник, который экономит время и снижает нагрузку. Для врача модуль поддержки решений — это быстрый доступ к клиническим рекомендациям и проверенным алгоритмам, что помогает точнее назначать лечение. При этом итоговое решение всегда остается за специалистом. С момента запуска система помогла сделать уже порядка 423 тыс. лекарственных назначений», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Модуль применяется как на очном приеме, так и во время телемедицинских консультаций, когда пациенту требуется продление или корректировка рецепта на льготный препарат. Записаться к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, чат-бот в МАХ, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.