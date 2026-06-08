Более 39 тыс выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по математике 8 июня

Экзамен по математике в рамках основного периода ЕГЭ 8 июня написали более 39 тыс. одиннадцатиклассников Подмосковья. Базовый уровень выбрали 17,2 тыс. человек, профильный — 21,8 тыс. сообщает пресс-служба министерства образования Московской области

Экзамен прошел в 272 пунктах проведения. В его организации участвовали более 700 общественных наблюдателей, еще около 700 специалистов следили за ходом испытания в онлайн-режиме.

Продолжительность экзамена составила 3 часа для базового уровня и 3 часа 55 минут — для профильного. Работа базового уровня включала 21 задание с кратким ответом в виде целого числа, конечной десятичной дроби или последовательности цифр.

Профильный экзамен состоял из двух частей: 12 заданий с кратким ответом и 7 заданий с развернутым. В варианты вошли задачи на применение производной, исследование функций, стереометрию, а также задания по теории вероятностей и комбинаторике.

Результаты участники смогут узнать не позднее 22 июня. Пропустившие экзамен по уважительной причине смогут сдать его 23 июня в резервный день. Выпускникам, не согласным с полученным баллом, разрешат однократную пересдачу 9 июля. Следующий экзамен основного периода пройдет 11 июня — школьники будут сдавать обществознание и физику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.