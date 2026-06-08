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Жителей Подмосковья пригласили к участию в акции «БумБатл»

Регистрация на новый сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» стартовала в Подмосковье. К участию приглашают образовательные учреждения, компании и семьи, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В зачет принимаются акты о сдаче макулатуры на переработку, оформленные с 1 марта 2026 года. Организаторами акции выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что регион традиционно входит в число лидеров по количеству участников проекта.

«В минувшем сезоне Московская область заняла второе место в России по объему собранной макулатуры, уступив только Москве и значительно опередив Санкт-Петербург. Это важный результат, поскольку сбор вторсырья является необходимым условием для развития экономики замкнутого цикла. Уверен, что и в новом сезоне Подмосковье покажет высокие показатели», — подчеркнул Фирсов.

Акция проходит в формате соревнования среди детских садов, школ, вузов, колледжей, предприятий и отдельных семей. Победителей определяют по количеству собранной макулатуры. Зарегистрироваться можно на сайте бумбатл.национальныепроекты.рф.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.