В Химках запустили бесплатные медосмотры в парке Толстого

Бесплатные обследования в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке» начали проводить в парке Толстого в Химках. Жители старше 18 лет могут пройти комплексную диагностику по воскресеньям с 09:00 до 13:00 в выставочном комплексе «Артишок», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время акции специалисты за один час проводят ряд медицинских процедур. Участникам делают анализ крови, измеряют артериальное и внутриглазное давление, выполняют ЭКГ и оценивают функцию дыхания. Также врачи определяют индивидуальные сердечно-сосудистые риски.

В программу входят онкоскрининг, спирометрия и антропометрия. Все результаты обследования автоматически направляются в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье». При выявлении отклонений человека направляют на углубленное обследование.

Главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов отметил, что диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранней стадии.

«Именно в рамках диспансеризации удается обнаружить болезни на раннем этапе, когда лечение наиболее эффективно. Акция в парке делает этот шаг доступным — без суеты, очередей и лишних сложностей», — пояснил Мирзонов.

Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. При отсутствии документа данные можно подтвердить через портал «Госуслуги». Обследование доступно жителям старше 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.