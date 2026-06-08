Николай Цискаридзе объяснил уход в драматический театр

Николай Цискаридзе продолжает театральную карьеру как драматический актер. По словам артиста, новая профессия ему нравится, но требует серьезной подготовки.

«Во-первых, я никогда не выхожу на сцену под своим настоящим именем: не хочу, чтобы люди ассоциировали меня с балетом. Во-вторых, мне приходится многому учиться. Есть заблуждение, что театр, где танцуют, и театр, где играют, схожи. Но это не так! Актерское мастерство — это отдельная профессия, которой нужно учиться. Ты не сможешь, сняв пуанты, выйти на сцену МХАТа и сразу играть главную роль, если не прошел специальную подготовку. Это все равно что полицейский наденет белый халат и станет оперировать людей без медицинского образования. С таким подходом далеко не уедешь. Вот и мне приходится сейчас учиться новой профессии», — добавил Цискаридзе.

Артист также сообщил, что продолжает сотрудничать с МХТ имени Чехова. В театр его пригласил актер Константин Хабенский.

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