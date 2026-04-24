сегодня в 13:48

В Подмосковье прошла конференция по развитию СПО

Международная конференция «Среднее профессиональное образование как ресурс стратегического развития экономики страны» объединила более 1,6 тыс. участников из России, Казахстана, Беларуси и Китая. Мероприятие прошло 22 апреля и было посвящено стратегическим приоритетам развития СПО, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В конференции приняли участие представители 72 регионов России, а также Акмолинской и Карагандинской областей Казахстана, Минской и Гомельской областей Беларуси и городов Тяньцзинь, Тайчжоу и Чанша Китайской Народной Республики.

С приветственным словом выступили начальник управления развития и содержания среднего профессионального образования Министерства образования Московской области Павел Феоктистов и руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования Карагандинской области Казахстана Гулдана Нурсултан.

Более 70 экспертов представили доклады. Среди них — представители профильных министерств стран-участниц, руководители и заместители руководителей колледжей, сотрудники центров опережающей профессиональной подготовки, работодатели, педагоги и методисты из России, Казахстана, Беларуси и Китая.

Пленарное заседание прошло в формате виртуальной панельной дискуссии. Участники обсудили стратегические приоритеты развития системы СПО, а также ключевые направления подготовки квалифицированных кадров. В рамках конференции работали шесть тематических секций.

Организаторами выступили центр опережающей профессиональной подготовки Московской области и организация инклюзивного профессионального образования Московской области на базе колледжа «Энергия», Карагандинский высший политехнический колледж, Гомельский государственный машиностроительный колледж, колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе, а также ассоциация «Русско-Китайский образовательный союз». Конференция прошла при поддержке министерств образования Московской области и Беларуси и министерства просвещения Казахстана.

По итогам встречи участники подтвердили значимость международного сотрудничества и договорились использовать выработанные решения для повышения конкурентоспособности системы среднего профессионального образования в странах-партнерах.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.