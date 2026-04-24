Неплательщик алиментов случайно попался приставам на передаче канала в Москве

Судебные приставы обнаружили прятавшегося должника по алиментам в эфире одного из федеральных телеканалов в Москве. После развода он должен был платить 25% от дохода на содержание пятилетнего ребенка, рассказали ТАСС в пресс-служба Главного управления ФССП России по столице.

От обязанностей мужчина периодически уклонялся. Экс-супруга пошла к сотрудникам ФССП.

Мужчина узнал о том, что против него открыто исполнительное производство. Однако он не приходил к сотруднику ФССП и был объявлен в розыск.

37-летнего мужчину нашли на телепередаче одного из федеральных каналов. Приставы нашли его в гримерке. Мужчину отвезли в отдел ФССП и сформировали протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП России («Неуплата средств на содержание детей»).

