Сбер провел дизайн-сессию для администрации городского округа Мытищи, посвященную современным технологическим трендам и возможностям применения искусственного интеллекта в государственном управлении.

В рамках мероприятия участники обсудили ключевые направления развития искусственного интеллекта, включая автоматизацию управленческих процессов и использование данных для повышения качества принимаемых решений. Особое внимание было уделено практическим кейсам Московской области и опыту цифровизации на муниципальном и региональном уровнях.

Мероприятие стало площадкой для профессионального диалога между представителями власти и экспертами Сбера. Обсуждались не только технологические возможности, но и конкретные сценарии внедрения ИИ в городскую среду: от повышения эффективности внутренних процессов до улучшения качества услуг для жителей.

«Сегодня искусственный интеллект становится ключевым инструментом повышения эффективности государственного управления. Наша задача — не просто предлагать технологии, а помогать интегрировать их в реальные управленческие процессы, чтобы приносить ощутимую пользу жителям. Совместные сессии позволяют выработать практические решения и ускорить цифровую трансформацию территорий», — управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.